Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

ÖZOĞUZ: YANINDAYIZ İMAMOĞLU





"Pek tabii ki de Yanındayız İmamoğlu. Yalanla dolanla yıldırmaya, kışkırtıp yoldan çıkarmaya çalışsalar da, sayısız yetkiyi ve birçok enstrümanı İBB'nin yetkisinden çıkarsalar da sapa sağlam hizmete devam ediyor. Bir belediye yolsuzluk, peşkeş çekme olmadan nasıl olur, işte böyle."





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı da son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.Son olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum" diye konuştu.Söz konusu 'teftiş' sosyal medyanın da gündemine otururken; yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.