Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı /27 Aralık 2021 19:59

Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin istihdam edildiği yönündeki ifadeler sonrasında İçişleri Bakanlığı yetkilierndece belediyeyle ilgili teftiş yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu süreçle ilgili bir paylaşımda bulunan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ise, "Pek tabii ki de Yanındayız İmamoğlu. Yalanla dolanla yıldırmaya, kışkırtıp yoldan çıkarmaya çalışsalar da, sayısız yetkiyi ve birçok enstrümanı İBB'nin yetkisinden çıkarsalar da sapa sağlam hizmete devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti. İçişleri Bakanlığı da son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

Son olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum" diye konuştu.

ÖZOĞUZ: YANINDAYIZ İMAMOĞLU

Söz konusu 'teftiş' sosyal medyanın da gündemine otururken; yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pek tabii ki de Yanındayız İmamoğlu. Yalanla dolanla yıldırmaya, kışkırtıp yoldan çıkarmaya çalışsalar da, sayısız yetkiyi ve birçok enstrümanı İBB'nin yetkisinden çıkarsalar da sapa sağlam hizmete devam ediyor. Bir belediye yolsuzluk, peşkeş çekme olmadan nasıl olur, işte böyle."

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