Gökhan Zan olayında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, tutuklandı.



Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.



Bu arada Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.

