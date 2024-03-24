AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında bariyerlere çarpan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kazayı yara almadan atlatırken söz konusu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında Koray Y. idaresindeki Niksar Belediyesi makam aracı yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve makam şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.