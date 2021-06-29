Gol düellosunun galibi İsviçre

Nurullah Kaya - Samanyoluhaber.com













EURO 2020'deki maçlar çok daha zevkli hale gelmeye başladı. Mücadele gittikçe kızışıyor. Takımlar elenmemek için sahada tüm enerjilerini ortaya koyuyor. Böylece çok güzel futbol rezitalleri izliyoruz. Bunun son örneğini dün gece oynanan Fransa- İsviçre maçında gördük. İsviçre'nin şampiyonluk için favori görülen takımı yendiği karşılaşmanın ikinci yarısı izleyenleri futbola doyurdu.





Hırvatistan-İspanya maçının ardından Fransa ile İsviçre arasında oynanan maç adeta gol düellosuna sahne oldu. 15 golün filelerle buluştuğu maçta çeyrek finalisti penaltı atışları belirledi. Bükreş'teki karşılaşmanın normal süresi 3-3 bitti. Uzatmalarda rakibini penaltılarda 5-4 yenen İsviçre bir üst tura çıkmayı başardı.









Maçın 15. dakikasında İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Horozlar bu golün şokunu uzun süre atamadi. 55. dakikada tribünler penaltı için ayağa kalktı. Ancak İsviçreli oyuncu Rodriguez, kaleci Lloris'i geçemedi. Farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçıran İsviçre, bunun bedelini ağır ödedi. Penaltıdan sonra adeta uyanan dev, İsviçre'ye zor anlar yaşattı. Benzema'nın 57 ve 59. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getiren horozlar, 75. dakikada Pogba'nin ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 3-1.













Oyundan kopmayan İsviçre'de Seferovic tekrar sahneye çıktı. Yetenekli oyuncu 81'de skoru 3-2'ye getirdi. 90. dakikada Xhaka'nın harika pasında topla buluşan Gavranovic, Kimpembe'yi geçerek maçı uzatmalara götüren golü kaydetti: 3-3. Uzatma ise gol olmayınca penaltılar çeyrek finalisti belirledi. 5 penaltının tamamını gole çeviren İsviçre, Mbappe'nin son penaltıyı kaçırması sonrası gülen taraf oldu.





Turnuvaya veda eden Fransa, Hollanda'nın ardından elenen ikinci favori takım oldu. Hollanda'yi mağlup eden İspanya,İsviçre'yle oynayacak.



