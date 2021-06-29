Aşılar Delta varyantından koruyor mu?

Delta varyantının en çok görülen korona türü haline geldiği İngiltere'de, aşılara dair bir analiz yayımlandı. Buna göre, iki doz aşı yaptırmış 50 yaş üzerindeki kişiler açısından Delta yine de riskli.







Delta varyantı endişesi yaşanan İngiltere'de, aşıların korona virüsünün bu türüne karşı ne kadar etkili olduğuna dair çarpıcı bir araştırma yayımlandı. İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE) raporunda, Delta varyantının 50 yaş üstü aşılanmış kişiler ve hiç aşılanmamış kişiler üzerindeki etkilerine dair çıkarımlar yer alıyor.







PHE raporuna göre,





- İngiltere'de bugüne dek Delta varyantına yakalanan kişiler arasında 117 kişi öldü;





- Ölenlerin 109'unun yaşı 50'nin üzerindeydi;







İKİ DOZ AŞIYA RAĞMEN ÖLENLERİN HEPSİ 50 YAŞ ÜZERİNDE





- Ölen 117 kişinin 50'si iki doz aşı yaptırmıştı. Bununla birlikte, iki doz aşı yaptıran 50 yaş altı hiç kimse Delta varyantından ölmedi. Kısacası, iki doz aşı yaptırmalarına rağmen Delta varyantından ölenlerin tamamı 50 yaşın üzerindeydi;





- Delta varyantından ölen 117 kişinin 80'i aşı yaptırmamış 50 yaş altı kişilerdi. Buna göre, bu 80 kişinin hiçbiri iki doz aşı olmamıştı; sadece ikisi birer doz aşı yaptırmıştı.





HASTANEYE YATMA ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR





- Aşının Delta varyantına karşı hastaneye yatma oranlarını da düşürdüğü tespit edildi. Buna göre, İngiltere'de Delta varyantına yakalanan 1320 kişi hastanede en az bir gece yatmak zorunda kaldı. Bu kişilerin sadece 190'ı, yani yüzde 14'ü iki doz aşı yaptırmıştı. Yüzde 63'ü ise (831 kişi) hiç aşı yaptırmamıştı.





AŞILAR ETKİLİ, ÖLÜMLER YAŞ NEDENİYLE BEKLENEN BİR SONUÇ





Uzmanlar, bu verilerin aşıların koruyuculuğuna dair bugüne dek bilinenlerden farklı olmadığına dikkat çekti. Ölümlerin hem daha yüksek risk taşıyan ileri yaştaki kişiler arasında yaşandığı, hem de 1 Haziran itibarıyla tespit edilen 92 bin 29 Delta varyantı vakasının sadece yüzde 0.13'ünü oluşturduğu vurgulandı.





İstatistikçiler David Spiegelhalter ve Anthony Masters, The Observer gazetesi için bu verileri yorumladıkları makalelerinde, "Bu durum aşıların etkisiz olduğu anlamına mı geliyor? Hiç de değil. Bu, etkili ama mükemmel olmayan aşılardan beklediğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.





Spiegelhalter ve Masters, iki doz aşı olup yine de Covid-19'dan ölme riskinin yaşa bağlı olduğunu vurguladı. Makalede, "Tamamen aşılanmış 80 yaşındaki bir kişi esasında, yaklaşık 50 yaşlarındaki hiç aşılanmamış bir kişiyle aynı riski alıyor. Dolayısıyla bazı ölümleri bekleyebiliriz" denildi.





DSÖ 'MASKELERİ ÇIKARMAYIN' DEMİŞTİ





Delta varyantının son haftalarda en fazla görülen korona virüsü türü haline geldiği İngiltere'de, şu ana dek AstraZeneca ve Pfizer aşıları kullanıldı. Daha önceden açıklanan verilerde, Pfizer aşısının iki dozunun Delta varyantına karşı yüzde 88, AstraZeneca'nın da yüzde 60 etkili olduğu saptanmıştı.





Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Delta varyantı nedeniyle iki doz aşı yaptıranların bile maskelerini çıkarmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

