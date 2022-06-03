Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum /03 Haziran 2022 10:36

Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanmasını beklediğini söyledi.

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Yatırımcı kuruluşların global ekonomi hakkındaki olumsuz beklentileri artmaya başladı. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon’un “Ekonomik kasırga bekliyorum”  açıklamasının ardından Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron da ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağını öngördü.

Cari ekonomik kargaşanın kariyeri boyunca gördüğü en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten Waldron, "Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum" dedi.

Waldron, "Kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki artış benim için benzeri görülmemiş bir durum" ifadelerini kullandı. Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından kuşku duymadığını ifade eden Waldron, "Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok" diye konuştu.

DIMON DA 'EKONOMİK KASIRGA' DEMİŞTİ

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon da dün yaptığı açıklamada, yatırımcıları yaklaşan ekonomik kasırgaya karşı uyarmış, “Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor. Herkes Fed’in bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa Sandy Kasırgası mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur" demişti.

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