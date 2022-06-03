Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenler odasında 'sürtük' tartışması: Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, küfrederek öğretmen yumrukladı /03 Haziran 2022 10:42

Öğretmenler odasında 'sürtük' tartışması: Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, küfrederek öğretmen yumrukladı

Erdoğan’ın, 2013 yılındaki Gezi Direnişi'ne katılanlar hakkında “sürtük” ifadesini kullanması toplumun her kesiminde yankı uyandırmıştı. O ifadeler Mersin’de bir okulun öğretmenler odasında da gündeme gelince öğretmenler arasında tartışma çıktı. Bir kadın öğretmen, Milli Eğitim Şube Müdürü olan eşini aradı. Şube müdürü okula geldi, eşinin tartıştığı öğretmeni bahçede yumrukladı, öğrencilerin ve öğretmenlerin önünde “Bu okuldan gidecek O.Ç diye” diye bağırdı.

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı



Eğitim camiasını sarsan olay Mezitli’deki İçel Anadolu Lisesinde yaşandı. Öğretmenler odasındaki sohbet sırasında konu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gezi eylemlerine katılan kişilere “sürtük” diyerek hakaret etmesine geldi. Hülya Koçyiğit’in oynadığı Sürtük adlı film de odada konuşuldu.

Bu sırada Eğitim-Bir-Sen üyesi, Din Kültürü öğretmeni kadın öğretmen, kendisine laf vurulduğunu ileri sürerek tartışmaya dahil oldu. Kadın öğretmen, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olan eşi M.S’yi arayarak kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.

ŞUBE MÜDÜRÜ OKULA GELDİ, ÖĞRETMENİ BULDU

Müdür M.S bunun üzerine İçel Anadolu Lisesine geldi ve eşine hakaret etmekle suçladığı öğretmen B.A’yı okul bahçesinde yakaladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şube müdürü M.S, öğretmen B.A’ya yumruk attı. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle müdür M.S bahçeden uzaklaştırıldı. Müdür M.S bu sırada “Bu adam buradan gidecek. Buradan gidecek O.Ç” diye bağırarak küfür etti. Müdürün bu küfürleri pencerelerden kavgayı izleyen öğrenci ve öğretmenlerce duyuldu, ayrıca cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı.

EĞİTİM-SEN: İNCELİYORUZ

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Mezitli MEM Şube Müdürü M.S ve İçel Anadolu Lisesi öğretmeni B.A arasındaki tartışmayla ilgili kendilerine de görüntü geldiğini, ayrıca üyelerinin bilgi verdiğini söyledi. Sümbül, bugün okulda inceleme ve görüşmeler yapacaklarını ifade etti.
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