Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan’ın bu sözleri üzerine birçok ilde siyasi partiler tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.





Saadet Partisi de, Erdoğan'ın "Nankörlük yapma otur", "Bunlar terörist", "Ahlaksıza bak" ve son olarak Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerinin yer aldığı bir video hazırladı.



