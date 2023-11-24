Google, etkin olmayan Gmail hesaplarını Aralık ayında silmeye başlayacak

Teknoloji sektörü, yılın sonlarına doğru hesaplarını ve verilerini gözden geçirme, düzenleme ve temizleme eğiliminde. Bu süreç, şirketlere veri tabanları, hesaplar ve sistemler üzerinde bir tür 'temizlik' fırsatı sunuyor.





Aslında bu adımın arkasında yatan önemli bir neden, kişisel gizlilik ve veri güvenliği. Kullanıcıların zamanla kullanmayı bıraktığı, unuttuğu veya artık ihtiyaç duymadığı hesapları silerek, şirketler veri bütünlüğünü koruma amacı güdüyor. Ancak bu temizlik sadece hesapları değil, aynı zamanda yıllar öncesine ait belki de unutulmuş dosyaları da etkiliyor.





Google da bu temizlik hareketine katılıyor. Şirket, önümüzdeki Aralık ayında en az iki yıldır kullanılmayan Gmail, Google Fotoğraflar, Drive gibi hizmetleri içeren hesapları sileceğini açıkladı. Bu karar, geçen Mayıs ayında gündeme gelmişti. Silinen hesaplar, Gmail, Google Fotoğraflar, Drive gibi uygulamalara erişimini kaybedecek.





Hesapları silme işlemine Aralık ayında başlayacak olan Google, bu sürecin 2024'e kadar devam edebileceğini de ifade etti. Öncelikle hiç kullanılmamış hesapları hedef alan bir temizlik dalgası olacak. Bu hesap sahiplerine silinmeyle ilgili birden fazla uyarı gönderilecek.





Bir hesabın aktif kabul edilebilmesi için son iki yılda en az bir Google hizmetini kullanmış olması gerekiyor. Eğer bir hesabın aktif olup olmadığından emin değilseniz, hesabınızı açık tutmak istiyorsanız belirtilen hizmetlerden birini kullanarak hesabınızı aktif hale getirmeniz öneriliyor. Google'ın önceden YouTube'a yüklenmiş videoları olan hesapları ve iş hesaplarını silmeyeceğini de ekleyelim.