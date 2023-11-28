Google geri sayıma başladı… Bu cuma o hesapları silecek

Google, güvenlik gerekçeleriyle aldığı kararı uygulamak için artık gün sayıyor. Teknoloji devi, dolandırıcıların kullanıcı verilere erişmesini caydırmak amacıyla etkin olmayan hesapları sileceğini açıklamıştı.



Son iki yılda kullanılmayan Gmail hesapları, bağlı Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar uygulamalarındaki tüm içerikle birlikte cuma gününden itibaren kaybolacak.





Şirket, kullanıcılara Gmail hesaplarının silinmesinin planlandığına dair çeşitli bildirimler göndereceğini, böylece onlara giriş yapmaları ve hesaplarını tamamen kaybetmemeleri için zaman tanıyacağını söylemişti.





TEHLİKE O HESAPLAR İÇİN ÇOK YÜKSEK

Google, mayıs ayında kullanıcıların bilgilerini olası dolandırıcılardan korumanın yolları üzerinde çalıştığını söyleyerek güvenlik politikalarını güncellemişti. Google’ın politika güncellemesinde şu ifadeler yer alıyordu: “Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, tehlikeye girme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulan veya gözetimsiz bırakılan hesapların genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolü almasıdır.”





Google, bu hesapların ele geçirilebilir ve spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabileceğini belirtiyor.





GÜVENLİK İÇİN…

Google’dan Ruth Kricheli, bu ayın başlarında da bu değişikliğin kullanıcıların spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korunması için gerekli olduğunu söyledi:

“Bu hesaplar genellikle savunmasız ve bir hesap ele geçirildiğinde, kimlik hırsızlığından istenmeyen ve hatta spam gibi kötü niyetli içeriğe kadar her türlü amaçla kullanılabilir.”







Ancak Kricheli güncellenen politikadan yalnızca kişisel hesapların etkileneceğini ve okul veya iş hesapları için bu durumun geçerli olmayacağını da belirtti. Kullanıcılar eski hesaplara erişimlerini kaybetmemek için kendilerini korumak istiyorlarsa, e-posta gönderebilir veya gelen bir e-postaya bakabilir, Google arama aracını kullanabilir veya bağlı hesaplarından YouTube videolarını izleyebilir.





HESABINIZIN SİLİNMEMESİ İÇİN…

Ayrıca kullanıcılar, dosyalarını kaydetmek istemelerse hesap verilerini dışa aktarmak için Google Paket Servisi’ni indirmeleri gerekir.





Güncellenen yeni politika sonrasında Google hesabınızın silinmesini istemiyorsanız, en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli olacaktır.



