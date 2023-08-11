Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, iktidar medyasına çalışıyor /11 Ağustos 2023 10:07

Google, iktidar medyasına çalışıyor

Doğrulama platformu Teyit, Google’ın Türkiye’de doğru bilgiye erişime etkisini inceleyen bir rapor yayımladı.

SHABER3.COM


“İfade Özgürlüğü ve Doğru Bilgiye Erişim Bağlamında Google’ın Dezenformasyon ve Medya Politikaları” başlıklı raporda Google’ın arama sonuçları, haber dağıtımı ve reklam politikalarının dezenformasyonun yayılmasına nasıl katkı sağladığı, örneklerle anlatılıyor.


Raporda Google’ın Türkiye’de doğru bilgiye erişme hakkı konusunda yol açtığı sorunlar ve doğru bilgiye erişme hakkı konusunda dünyada atıp Türkiye’de atmadığı adımlar da yer aldı. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

•Google, iktidara yakın haber sitelerini öne çıkarıyor: Google Haberler'in algoritması, iktidara yakın olarak bilinen medyaya görünürlüğün yüzde 73,8'ini sağlarken, bağımsız medyaya yalnızca yüzde 26,2'sini veriyor. Dahası, Google arama sonuçları, iktidara yakın olarak bilinen kuruluşların demokratik sivil toplumu baltalamasına yol açabilecek nefret söylemi ve dezenformasyon kampanyalarını da yaygınlaştırma riskini taşıyor.

•Google, dezenformasyonu finanse ediyor: Google'ın güvenilir olmayan ve zarar verici iddialar barındıran içeriklere reklam verilmesini yasaklayan politikasında sağlık, iklim krizi, seçimler ve demokratik süreçlere öncelik veriliyor. Ancak araştırmalar, Google'ın politikasını ihlal eden sayfalara düzenli olarak reklam yerleştirdiğini de gösteriyor. 

•Google Haberler, Türkiye'de teyit makalelerini göstermiyor: Google Haberler, bazı ülkelerde kullanıcıların teyitlenmiş bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak bu özellik Türkiye'deki kullanıcılara ve teyit platformlarına açık değil.

•Google, şeffaflık raporlarını uygulamıyor: Google'ın Şeffaflık Raporu, diğer ülkelerde siyasi reklamların ayrıntılı analizini sağlarken bu raporlar Türkiye'de uygulanmıyor. Bu durum, seçim dönemlerinde hangi siyasetçinin veya partinin ne tür propaganda faaliyetleri yürüttüğünü belirlemeyi zorlaştırıyor. 
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