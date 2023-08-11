Ali Erbaş'ı görevden alınma korkusu sarmış...

Son dönemdeki açıklamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini alarak “görevden alınmamayı” garantiye almak istediği belirtiliyor.





BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Erbaş, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağına oturdu. Yalova’da verdiği hutbede çalışma ve ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini isteyen Erbaş, uzun süredir iktidarın ajandasında olduğu belirtilen hafta tatilinin pazardan cumaya alınması tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Erbaş’ın hemen her söylemi, ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de en çok tartışılan konular arasına girdi.





Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamalarda Erbaş’ın, “kasıtlı olarak” hareket ettiği savunuldu. İddiaya göre, “Görevden alınma korkusu” yaşayan Erbaş, ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesine yönelik çıkışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini arkasına alabilmek için yaptı.









‘HEDEF SAPTIRIYOR’





Erbaş’a yönelik iddialar arasında, Atatürk’e yönelik düşmanca söylemleri, muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Ankara Melikehatun Camii imamı Halil Konakçı’ya da, “Muhafazakâr çevreyi rahatsız etmemek için dokunmadığı” da yer aldı.





Türkiye’de, “Ders saatlerinin cuma namazına denk gelmesi” gibi bir tartışma olmadığını, cuma namazına gitmek isteyen öğrencilere kolaylık sağlandığını belirten Diyanet kaynakları, Erbaş’ın bunu bilmesine karşın, “sorun” var” görüntüsü vermeye çalıştığını belirtti.









AMAÇ EKONOMİK KRİZİN KONUŞULMASINI ENGELLEMEK





Erbaş’ın tüm çabasının, ekonomik krizin konuşulmasını engelleyerek koltuğunu sağlamlaştırmak olduğunu öne süren Diyanet çevreleri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tabanının tepkisinden çekindiği için Erbaş’ın sonunu erteliyor” diye konuştu.