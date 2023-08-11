Samanyolu Haber /Gündem / Mali Fransız vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu /11 Ağustos 2023 10:05

Mali Fransız vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Mali, Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyi durdurdu.

SHABER3.COM

Mali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Mali'yi "ciddi bölgesel gerilim" gerekçesiyle "kırmızı bölge" olarak sınıflandırdığının şaşkınlıkla öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, mütekabiliyet esası uyarınca Mali'nin Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyeceği duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos'ta Nijer, Mali ve Burkina Faso'ya seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Geçtiğimiz yıl Mali'de Fransa'nın desteklediği "sivil toplum örgütleri"nin faaliyetleri de yasaklanmıştı.

Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
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