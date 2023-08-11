Samanyolu Haber /Gündem / Google Malatya depremini bildi, 15 saniye öncesinde uyarı mesajı gönderdi /11 Ağustos 2023 15:53

Google Malatya depremini bildi, 15 saniye öncesinde uyarı mesajı gönderdi

Android cihazlardaki Deprem Uyarı Sistemi, 6 Şubat depremlerinde gündeme gelmişti. Şimdi 5.3'lük Malatya depremini bildirmesiyle dikkat çekti.

SHABER3.COM

Android cihazlardaki Deprem Uyarı Sistemi Malatya’daki 5.3'lük depremini 15 saniye öncesinden bilerek uyarı verdi.

Dün 20.48’te Malatya Yeşilyurt’ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 1 metruk bina yıkıldı, 2 hasarlı bina da yan yattı, 22 kişi hafif yaraladı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ UYARDI
Android cihazlarda bulunan Deprem Uyarı Sistemi, 10 Ağustos 20.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremi kullanıcılara 15-20 saniye öncesinden bildirdi.

Az bir vakit olsa da depremden korunma pozisyonu için yeterli bir süre.

Deprem uyarı sistemleri akıllı telefonlarda bulunan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla devreye giriyor.

6 ŞUBAT DEPREMİ
BBC'nin araştırmasına göreyse 6 Şubat’taki depremlerde bildirimler gitti. Ancak BBC'nin üç bölgede yaptığı araştırmada uyarıyı alan kimse yoktu. Yine de bazı bölgelerde uyarı sistemi çalıştı ve depremden 5 saniye önce vatandaşlara uyarı bildirimi gitti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Öte yandan sosyal medyada buna yönelik paylaşımlarda yapıldı. İşte o paylaşımlar:

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

-Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

-KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI’na dokunun.

-DEPREM UYARILARI’nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.


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