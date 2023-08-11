Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.







"Mahremiyetini ihlal etmemek adına açıklamayacağım"

Arda Güler'in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım" ifadelerini kullandı.





İspanya basınına göre, Arda Güler'in tedavisi, 6 hafta daha sürecek. 21 Temmuz'da yapılan idmanda bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

