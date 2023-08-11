AKP binasına saldırı için verilen müebbeti Yargıtay onadı

Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 28 Ağustos 2015 tarihinde AKP İlçe Başkanlığı binasının camları biri kadın 2 kişi tarafından kırıldıktan sonra içeriye el yapımı patlayıcı (molotof) madde atıldı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden Şilan Çetiner (20), polis tarafından sırtından silahla vurularak gözaltına alındı. Diğer kişi kayıplara karıştı. Özel harekat polislerinin olay yerine gelmesi sonrasında yakındaki mezarlıkta yapılan aramada Recep Çalışkan (21) adlı kişi gözaltına alındı.







Yaralı olarak gözaltına alınan Çetiner, 17 gün hastanede tedavi gördükten sonra polis sorgusuna alındı. Mahkemede, emniyette işkence gördüğünü, insanlık dışı hakarete ve tecavüze maruz kaldığını belirten Çetiner, eylemi kabul ederek, bunu AKP'nin politikalarına karşı bireysel bir tepki olarak yaptığını, mezarlıkta gözaltına alınan Çalışkan'ı tanımadığını ve olay sırasında yanında olmadığını söyledi.





Çalışkan’ın ise polis ve savcılık ifadesinde eyleme katıldığını kabul ederek, aynı mahalleden komşuları olan Servet Kılıç (21) ve Semih Altun’un (19) da planlamada yer aldığını belirttiği iddia edildi. Mahkeme aşamasında, işkence altında sorgulandığını ve bütün ifadelerin polis tarafından yazıldığını ifade eden Çalışkan, emniyetteki ifadesini 7 ay sonra “gizlilik” kararı kalkınca öğrendiğini, dilekçe vererek ifadeye itiraz ettiğini aktardı.







AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Polis, olaydan sonraki gün daha önce mahkeme kararıyla başka bir soruşturma kapsamında dinlenilen telefon görüşmelerine takılan tape kayıtları sonucu Servet Kılıç ve Vedat Donuker’i (24); 32 gün sonra ise Semih Altun'u gözaltına aldı. Semih Altun, suçlamaları kabul etmezken, Servet Kılıç ve Vedat Donuker, emniyetteki ifadelerinin işkence altında alındığını belirterek, mahkemede reddetti.





Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Şilan Çetiner, Recep Çalışkan, Servet Kılıç ve Semih Altun, "TCK 302; Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme, yasadışı örgüt üyeliği, örgüt propagandası ve patlayıcı madde bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Vedat Donuker'e ise "örgüt üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Antep İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanan karar son olarak ise Yargıtay tarafından onaylandı.





Erzincan Kapalı Cezaevi’nde hücrede tutulan Semih Altun'un ağabeyi Celal Altun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasına tepki gösterdi. Olay günü kardeşiyle evinde yemek yediklerini ve geç saatte onu kendi evine bıraktığını belirten Altun, “Recep Çalışkan adında bir komşumuz vardı. TEM'de kendisine uygulanan şiddet ve baskı sonucu, ona bu olayı kimin yaptığını sormuşlar, o da 'Komşumuz Semih' diye ifade vermiş. Ona 'İsim verirsen seni bırakırız' demişler, o da karakolda baskı altında bu şekilde ifade vermiş ve ifadesi üzerine 32 gün sonra Semih'i yolda yürürken gözaltına aldılar" diye aktardı.







