Google-Türkiye krizinde son durum

Peki sorunun temelinde ne yatıyor. Rekabet Kurumu ne talep ediyor Google neye yanaşmıyor?







Konuyu enine boyuna irdeleyen Habertürk yazarı Necdet Çalışkan, sorunun temelinin 2015 yılına kadar uzandığını belirtiyor. Rus teknoloji şirketi Yandex'in başvurusuyla başlayan süreçte, Yandex, Google’ın telefon üreticileri ile imzaladığı sözleşmelerde, cihazlarına Google uygulamalarını önceden yüklenmesi şartını getirdiği ve böylelikle rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.





Bu süreçte Google'a para cezası kesiliyor ve uzun süren yasal gelişmelerin ardından Rusya lehine karar çıktı.





2018 yılı eylül ayında, Rus Rekabet Kurulu, Google’ın cihaz üreticileri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan Google arama ve Google Webview bileşeninin varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına yönelik uygulamaları ile rekabet kurallarını ihlal ettiğine ve bu kapsamda Google’a 93 milyon 83 bin 422 TL idari para cezası verilmesine “oybirliği” ile karar verdi.





Kurul, cihaz üreticileri ile imzalanan tüm sözleşmelerden Google aramanın rakiplerinin cihazlara ön yüklenemeyeceğine ve cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama noktalarının herhangi birinde Google aramaya rakip ürünleri kullanamayacaklarına dair yükümlülüklerin çıkarılması yükümlülüklerinin getirilmesine istedi.





Ve nihayet Google, Kurul kararındaki yükümlülüklerin ne şekilde yerine getireceğine dair bir uyum paketi ile bildirimde bulundu.





Ardından benzer bir süreç Türkiye ile yaşanmaya başladı.





Google, Türkiye Rekabet Kurumu'nun benzer taleple yaptığı uyarıya karşı, Türkiye’deki yerli/ yabancı tüm iş ortaklarına gönderdiği mektup ile Android cihaz üreticilerine Türkiye’de artık Google mobil servisleri için lisans vermeyeceğini duyurdu.





Rekabet Kurumu ise, Google’a yükümlülüklerini yerine getirmesi için verilen 6 aylık sürenin 6 Ağustos 2019 tarihinde sona erdiğini ve 7 Kasım 2019’da da şirkete süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandığını belirtti.





AB Komisyonu'nun Google'a kestiği 4.34 milyar euroluk ceza hatırlatıldı.





Bu tartışmada Samsung da sürece dahil oldu ve 2020 yılında Türkiye'de Samsung marka cihaz satılmayacağı iddiaları ortaya atıldı.





Samsung bu iddiayı yalanladı.





Necdet Çalışkan'a göre, lisans olmadan Android işletim sistemli yeni telefonların Türkiye pazarında satışa sunulması da oldukça zor. Cihaz üreticileri kendi uygulama mağazalarını zenginleştirme yoluna gidebilir ancak ABD yaptırımları kapsamındaki Çinli Huawei’nin bile milyarlarca dolar kaynak ayırdığı bu alanda ne kadar yol aldığı veya alabileceği tartışmalıyken, bunu daha orta ölçekli akıllı telefon üreticilerinin yapabilmesini beklemek, deyim yerindeyse, tam bir hayal!





Çalışkan son olarak şu hususun da altını çizdi:





"Google'ın Türkiye pazarındaki geleceğini sorgularken, şu noktanın da altını çizmek gerekiyor: Rekabet Kurumu'nun Google'a Türkiye'deki 2018 yılı cirosunun onbinde 5'i oranda kestiği cezanın 1.5 milyon TL'ye karşılık geldiği tahmin ediliyor. Bu rakam da Google'ın Türkiye'de yıllık 3 milyar TL gibi bir para kazandığını gösteriyor. Ki İrlanda üzerinden kesilen faturaların bu rakama dahil olup, olmadığı konusu ise belirsizliğini koruyor."