Samanyolu Haber /Dünya / "Gördüğümüz şey bir çekilme değil..." /03 Nisan 2022 20:48

"Gördüğümüz şey bir çekilme değil..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'da doğudaki Donbas bölgesine odaklandığı ve ülkenin kuzeyindeki kuvvetlerini geri çekmeye başladığı yönündeki iddialar konuşulurken, konuyla ilgili bir açıklaam yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya yönetiminin güçlerini yeniden konuşlandığını belirttiği ifade edildi.

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Rusya'nın Ukrayna'daki yeni askeri konumuyla ilgili bir değerlendirmede bulunduğu aktarılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya yönetiminin güçlerini yeniden konuşlandığını belirttiği ifade edildi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY BİR ÇEKİLME DEĞİL"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın son günlerde Ukrayna'daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Stoltenberg, "Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor" dedi.

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO'nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekerek, "Bu yeni durum özellikle Donbass'ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Ukrayna - Rusya savaşında sivillerin yaşadığı drama dikkat çeken Stoltenberg, "Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturmasına ilişkin, "Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"Bu savaşı durdurmak Putin'in sorumluluğu" diyen Stoltenberg, "Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek" şeklinde konuştu.
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