Samanyolu Haber /Gündem / Domates fiyatı yüzde 190 zamlandı /03 Nisan 2022 20:57

Domates fiyatı yüzde 190 zamlandı

Domartes fiyatındaki yükseşik dikakt çekmeye devam ediyor. Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın Mart ayına göre yıllık yüzde 191.76 arttı. Bu artış, son 7 yılın Mart ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 14.99, sebzede yüzde 16.70 ve meyvede ise yüzde 2.27 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 20.46 ve sebzede yüzde 8.95 azaldı, meyvede ise yüzde 32.98 arttı.

Mart ayında miktar endeksleri domateste, aylık son 7 yılın en düşük artışını gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış gösterdi. Sebze miktarında aylık değişim 2019 yılı hariç en düşük artışı yaşanırken, yıllıkta ise ortalama bir azalış gösterdi. Meyve işlem miktarı endeksinde aylık değişim ortalama bir artış gösterirken, yıllık değişim 2020 yılından sonraki en yüksek artış oldu.

Fiyat endekslerinde domates, geçen yılın Mart ayına göre yıllık yüzde 191.76 arttı. Bu artış, son 7 yılın Mart ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Mart ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8.95’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 143.14 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek Mart ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 32.98’lik artışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 26.91 arttı.

Bir önceki aya göre aylık domates işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 14.99 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 33.01 arttı. Son 4 yılın Mart ayları endekslerinde, ortalama değişimler yaşandı. Bir önceki aya göre aylık sebze işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 16.70 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 10.87’lik artış gösterdi. Son 4 yılın Mart ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında yüzde 2.27 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 25.75 arttı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2022 yılı Mart ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta son 4 yılın ortalamasında seyretti.


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