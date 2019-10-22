Samanyolu Haber /Gündem / Göreme Erdoğan kararnamesiyle artık 'Milli Park' değil /22 Ekim 2019 10:44

Göreme Erdoğan kararnamesiyle artık 'Milli Park' değil

Daha önce UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine giren ve 1986'da milli park ilan edilen Göreme Vadisi, Tayyip Erdoğan'ın bir imzasıyla milli park olmaktan çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanı kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ayrıca Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. 

Göreme ve çevresi daha önce UNESCO Dünya mirası listesine dahil edilmişti.

Milli Parklar, kanunda imara kapalı ve ulusal varlık kabul edilerek gelecek nesillere bırakılması için korunan/saklanan alanlar olarak yer alıyor. Milli Park statüsü kaldırılan alanlarda madencilikten yapılaşmaya kadar bir dizi izin verilebiliyor
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