Görevden aldığı Ağıralioğlu ile görüşen Akşener: 'Kırgınlıklarımız olabilir'

Geçen hafta genel başkan yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.







Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre; yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener, "Milletimiz ve devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk günkü beraberliğimizin mesuliyeti ile milletimizin bu zor günleri atlatması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.





Kırgınlıkların olabileceğini kaydeden Akşener, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi. Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Dün Meclis'te açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına iyilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim" demişti.