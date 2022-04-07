Ramazan ekranları iftar ve sahur programları ile şenlendi

Ramazan ayıyla birlikte birçok Youtube kanalında iftar ve sahur programları da izleyicileriyle buluştu. Ramazan sevincini dop dolu ekranlarıyla evlere ulaştıran progamlar, seyirciler tarafından da büyük beğeni ile takip ediliyor.
Her iftar vakti seyircilere konuk olan programlardan biri Hizmetten'in Youtube kanalında yayınlanan 'İftar Sevinci'. Kanalın https://www.youtube.com/channel/UCVgCN_DrSYXlLo4kbCYcmuQ adresinde yayınlanan program Türkiye saati ile 19:30'da, Avrupa saati ile 18:30'da başlıyor. Programın sunuculuğunu ise Mehmet Yıldız, Emre Başer ve Mustafa Özdamar yapıyor. Konukların yanı sıra programa özel hazırlanan videolar da seyircininin beğenisine sunuluyor.
İftar vakitlerinin neşeyle karşılandığı kanallardan biri de MC EU. Her iftar saatinde https://www.youtube.com/channel/UCTjE-96ZCJiOJ1eKMoMTFiQ adresinde, özenle hazırlanan program takipçileriyle buluşuyor.
İftar saatinin sevincini artıran bir başka kanal ise Raindrops TV. Raindrops, iftar saatinde https://www.youtube.com/channel/UC7lxCthaiqkPpQvr17tGu1A adresinde, Ramazan'ın manevi atmosferini evlere getiriyor. Özel konu ve konukları ile ekranlara gelen programın sunuculuğunu ise Kemal Gülen yapıyor.
İftar ekranları gibi, sahur ekranları da bir hayli hareketli. Erdemliler Yolu tarafından, Ramazan gecelerinin bereketi olan sahur vaktinde "Sahurun Bereketi " programı evlere konuk oluyor. Program her gece sahur vakti, "Erdemliler Yolu" Youtube'da https://www.youtube.com/channel/UCRrG_A_ZlpjBiiUwY26Gz1A adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Programın moderatörlğünü Doğan Kara yapıyor. Programda her güne özel konu ve konukların yanında klipler ve daha fazlası yer alıyor.
Polonya merkezli Vuslat Vakti TV ise iftarda seyircileriyle buluşan kanallar arasında. Ramazan boyunca canlı yayınlanacak iftar programı
https://www.youtube.com/c/VUSLATvaktiTV adresinden izlenebilir.
Diğer yandan Ramazan ayının olmazsa olmazlarından olan mukabele de yine Youtube ekranlarında oluyor. Hafız Murat Eser ve Hafız Metin Çetin'in Kur'an atmosferini evlere getirdiği mukabele 'Bir hayalim var' kanalında ve https://www.youtube.com/watch?v=vj-5LoJmkqw adresinde takip edilebilir.