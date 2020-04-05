Samanyolu Haber /Politika / Görevden alınan CHP'li başkanın yerine bakın kim seçildi /05 Nisan 2020 21:37

Görevden alınan CHP'li başkanın yerine bakın kim seçildi

Bir süre önce görevden alınan CHP'li Ceyhan belediye başkanının yerine gelecek isim belli oldu.

SHABER3.COM

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mazbatası iptal edilen CHP'li Kadir Aydar'ın yerine CHP Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Hülya Erdem belediye başkanlığına seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Mart'ta mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'dan boşalan Ceyhan Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapıldı.

Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem ile Cumhur İttifakından Hakan Uçaral aday oldu.

3. tur oylama sonunda 18 oy alan Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Hakan Uçaral ise 13 oy aldı.

Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı. Ceyhan'a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Beklenen bir sonuçtu" dedi. Eski Başkan Kadir Aydar ise bir grup partili tarafından omuzlara alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Görevden alınan CHP'li başkanın yerine bakın kim seçildi Sonraki Haber >>

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:11:25