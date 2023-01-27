Samanyolu Haber /Dünya / Gözler İsviçre'deki seminerde: Binlerce hakim ve savcı neden tutuklandı? /27 Ocak 2023 00:10

Gözler İsviçre'deki seminerde: Binlerce hakim ve savcı neden tutuklandı?

İsviçre Federal Yüksek Mahkeme üyesi Stadelman'ın da katılacağı ve moderatörlüğünü Luzerner Zeitung gazetesinden Kälin'in yapacağı seminerde ihraç hakim, savcı ve akademisyenler Türkiye'deki yargı sisteminin bağımsızlığını nasıl kaybettiğini anlatacak.

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Seminerin gerçekleştirileceği Luzerner Zeitung gazetesinin binası.

Dünyanın farklı bölgelerindeki hukukçulara yönelik insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeyi amaçlayan İsviçre merkezli Volunteer Jurist derneği yarın Luzern’de Türkiye’deki hukuk sisteminin tartışılacağı “Türkiye’deki Yargı Bağımsızlığı ve Güçler Ayrılığı” başlıklı bir seminer düzenliyor.

Kronos'ta yer alan habere göre Luzerner Zeitung gazetesinde çalışan gazeteci Kari Kälin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan seminere İsviçre Federal Yüksek Mahkeme Üyesi Thomas Stadelman, İtalyan hakim Luca Perilli, ihraç hakimler Yeşim Çelik, Fatih Önder, Başak Elmas’ın yanı sıra akademisyenler ve bazı federal yargıçlar da katılacak.

Luzerner Zeitung gazetesine de haber olan seminerde 15 Temmuz'dan sonra neden birçok hakim ve savcının tutuklandığı, Türkiye’de yargının bağımsızlığını nasıl kaybettiği ve yeniden tesis edilebilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulacak.

Volunteer Jurist derneğinin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak olan seminer Maihofstrasse 76 adresindeki Luzerner Zeitung’un oditoryumunda 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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