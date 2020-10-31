Gözler Rıza Bey Apartmanı'nda... 43 kişi hala enkaz altında!

Depremde Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde 17 bina hasar gördü, 5 bina tamamen yakıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi. Seferihisar’daki selde boğulan Fatma Erçetin dahil olmak üzere depremde 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı. 8 binada arama çalışmaları sürüyor.







GÖZLER RIZA BEY APARTMANINDA





Her depremde olduğu gibi bu depremde de simge bir apartman vardı. Sakarya Caddesi üzerindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı bu depremde hafızalara kazındı. Apartmanın 8 katı da çöktü. Arama ve kurtarma ekipleri, yaralanan apartman görevlisinden yardım alarak binada kaç daire bulunduğunu, apartmanın girişinin neresi olduğunu öğrenmeye çalıştı. Apartmanda arama ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Yurttaşlar ise enkaz altında kalan yakınlarını apartmanın çevresinde endişeli bakışlarla bekliyor.





BİNANIN RUHSATI 1993 YILINDAN





Rıza Bey Apartmanı'na yapı ruhsatı 1993 yılında verilmişti. 1999 depreminde hasar görmüştü. Güçlendirme çalışması yapılmıştı. 32 mesken, 5 işyerinin bulunduğu apartmanda deprem sırasında 60 kişinin bulunduğu düşünülüyor. Apartmandan şimdiye kadar 19 kişi çıkarıldı. Bunlardan 3’ü hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma ekipleri enkaz altındaki 43 kişiyi aramaya devam ediyor.





Depremden yaklaşık 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan apartmandan çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındayken telefon ile görüştüğü Buse Hasdemir de bu apartmandan çıkarıldı. Hasdemir, apartmanda diş hekimine gelmişti ve depreme burada yakalandı.





Depremde en alttaki üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda da 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı