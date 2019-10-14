Graham: Türkiye'ye İran'a uygulananlardan sonra en 'felç edici' yaptırımlar geliyor

Graham Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtlere yaptığı kabul edilemez saldırıdan kaynaklanan hesap verme günü geliyor. Kongre’nin Başkan’la birlikte sürdüğü çalışmaya liderlik ediyorum, İran'a uygulananlardan beri en 'felç edici' yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı.







Graham ayrıca, "Türkiye'nin Suriye'deki felaketi kontrolsüz bırakılırsa Ortadoğu'yu da İran kadar istikrarsızlaştıracak. Bu ABD'ye ve müttefiklerimize hasar verir" diye ekledi.







Cumhuriyetçi senatör, yaptığı başka bir açıklamada, "Türkiye’nin operasyonu sadece IŞİD, İran ve Rusya’ya yarayacak. Bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek. Türkiye, iyi bir NATO müttefiki değil" ifadelerini kullamıştı.







Trump'tan yaptırım açıklaması







ABD Başkanı Donald Trump ise, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağlandığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu" yazmıştı.





Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın!" demişti.



