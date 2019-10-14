Suriye Ordusu Menbiç'e girdi, Erdoğan'ın danışmanı 'onlarla da çatışırız' dedi

Şam yönetimine yakınlığı ile bilinen El Mayadin televizyonu, Suriyeli askerlerin Halep’in 85 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Menbiç kentine girdiklerini iddia etti. Habere göre Kürt ‘milis birlikleri’ bölgeye gelen hükümet güçlerinin giriş kontrol noktalarından girişine izin verdi.

?Sputnik Arapça'ya konuşan askeri bir kaynak, Suriye ordusunun Rakka ve o bölgede bulunan petrol kuyularına yöneldiğini söyledi.

'ABD GÜÇLERİ MENBİÇ'İN BATISINDA SURİYE ORDUSUNUN BÖLGEYE GİRİŞİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI'

Öte yandan, ?El Mayadin televizyonunun bildirdiğine göre, ABD güçleri Menbiç'in batısında Suriye ordusunun bölgeye girişine engel olmaya çalıştı. ?Sputnik'e konuşan bir saha kaynağı, Suriye ordusunun Kobani'ye doğru hareket ettiğini bildirdi. ?Sputnik'in Rakka'daki muhabiri, Suriye ordusunun Rakka'nın güneyinde yer alan Tabka askeri hava üssüne ulaştığı bilgisini verdi.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI: SURİYE İLE ÇATIŞMA RİSKİ DOĞDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, "Türkiye’nin sıcak operasyon bölgesine rejimin girmeye kalkışması çatışma riski doğurur" açıklaması yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, şu ifadeleri kullandı:





- Suriye Ordusunun PYD ile anlaşması Türkiye’nin teröre karşı başlattığı operasyonu durdurmayacaktır. Türkiye bu operasyona bir gecede karar vermiş değildir.





- Yıllardır Türkiye’ye karşı tehdit üreten oluşumun tam Türkiye operasyon yaptığı esnada rejimle anlaşması, bu tehdidin bizzat rejim tarafından da desteklendiğini gösterir. Türkiye bu esnada bu tür basit oyunlara kanıp kendini savunma hakkından kaynaklanan operasyonu durdurmaz.





- Türkiye’nin sıcak operasyon bölgesine rejimin terör örgütünü korur gibi girmeye kalkışması çatışma riski doğurur. Bu durum Türkiye'nin şu anki operasyon bölgesi için söz konusudur.





- Münbiç’te ise durum farklı. Orada hala ABD’nin kontrolü var orada rejimin kontrolü zaten kaybolmuş durumda. Suriye rejimi Münbiç'e tekrar PYD ile değil ancak ABD ile anlaşarak veya çatışarak girebilir. Bunu göze alabilir mi? Göreceğiz.