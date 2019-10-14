Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti kararı...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın CHP, MHP ve İyi Parti genel başkanlarını ziyaret ederek TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı' hakkında bilgilendireceği belirtildi.





Bakan Akar, yarın ilk olarak saat 12.30’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. Akar’ın saha sonra da saat 16.30’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Bir süredir rahatsızlığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın yeniden siyaset gündemine döneceği belirtilirken Akar’ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.