Gram altın fiyatı o seviyenin altına indi

Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Çin yönetimlerinin aldıkları kararların da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiği aktarıldı







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı. Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

GRAM ALTIN







Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.Bu gelişmelerle birlikte, güne 901 TL civarında başlayan gram altın, 897 TL seviyelerine geriledi. Dünkü kapanışta altının gramı 909 TL olmuştu.