Samanyolu Haber /Ekonomi / Gram altın fiyatı o seviyenin altına indi /27 Nisan 2022 20:43

Gram altın fiyatı o seviyenin altına indi

Koronavirüs salgının ardından palak veren Rusya - Ukrayna savaşının sonrasında altın ve döviz piyalarındaki hareketlilik sürüyor.

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Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik sürerken dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Çin yönetimlerinin aldıkları kararların da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiği aktarıldı

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

GRAM ALTIN

Bu gelişmelerle birlikte, güne 901 TL civarında başlayan gram altın, 897 TL seviyelerine geriledi. Dünkü kapanışta altının gramı 909 TL olmuştu.
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