Zafer yürüşündeki Macron'a domatesli protesto şoku

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim zaferinden sadece birkaç gün sonra Paris'in kuzeybatısındaki Cergy'deki bir pazarda halkla sohbet ettiği sırada domates yağmuruna tutuldu.







Güvenlik görevlilerinin açtığı şemsiye sayesinde domateslerden hiçbiri isabet etmezken Macron'un da ellerini başının üstüne kaldırdığı görüldü.





Başkanın, korumalar tarafından götürülürken 'ciddi bir şey yok' dediği duyuldu. Video görüntülerinde, başkana domates fırlatan protestocunun gözaltına alınmadan önce arbede başlattığı görüldü.