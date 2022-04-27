Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Adnan Oktar'la ilgili yeni karar /27 Nisan 2022 18:42

Mahkemeden Adnan Oktar'la ilgili yeni karar

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlar aracılığıyla grubunu yönettiği iddia edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında Oktar tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. 

İddiaya göre avukatlar Oktar’ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalışıyor. Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını, bunun yanı sıra görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi.

Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkemeden Adnan Oktar'la ilgili yeni karar Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:17:51