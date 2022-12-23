Samanyolu Haber /Gündem / Gri pasaport davasındaki yetkisizlik kaldırıldı /23 Aralık 2022 11:12

Gri pasaport davasındaki yetkisizlik kaldırıldı

Malatya'daki AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından çevre projesi kapsamında Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine açılan davadaki yetkisizlik kararı kaldırıldı.

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DW'nin haberine göre, Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlıklı proje kapsamında Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesiüzerine açılan "gri pasaport" davasındaki yetkisizlik kararı kaldırıldı.

Eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı AKP'li Ali Ayrancı ve Almanya'daki organizasyondan sorumlu olduğu iddia edilen Ersin Kilit'in yargılanacağı dava, Malatya'da görülecek.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin iddianamesini geçen Eylül ayında tamamlamıştı. Ardından üç sanık hakkında açılan davayı Malatya'daki mahkeme, "yetkisizlik" gerekçesiyle Edirne'ye, Edirne ise "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

Oy birliğiyle karar verildi

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Malatya 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinin "yetkisizlik" kararını kaldırdı. Yargıtay 5'inci Ceza Daire Başkanlığının 5 Aralık 2022 tarihli kararı oy birliğiyle alındı.

Sanıklar hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 ila 8 yıl hapis cezası isteniyor. Sanıklardan AKP'li Ayrancı tutuklu, diğer sanıklar tutuksuz olarak yargılanıyor.

Olaya ilişkin soruşturma, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gri pasaport verilip Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyesi yapıldıktan sonra 2020 yılında bir çevre projesi dahilinde Almanya'ya götürülen ve hiçbiri Malatyalı olmayan ya da Malatya'da yaşamayan 90 kişinin yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılmıştı.
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