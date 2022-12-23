Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet: Yılbaşı kutlamaları kültürel yozlaşmadır /23 Aralık 2022 11:05

Diyanet: Yılbaşı kutlamaları kültürel yozlaşmadır

Türkiye'de bugün okunacak cuma hutbelerinin konusu yılbaşı kutlamaları oldu. Hutbede yılbaşı kutlamaları "kültürel yozlaşma" olarak tanımlandı.

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DW'nin haberine göre, Bugün Türkiye genelindeki camilerde kılınacak Cuma namazlarında okunacak hutbelerde yılbaşı kutlamaları konu ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) internet sayfasında, "Cuma Hutbesi: Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım" başlığıyla yayınlanan metinde yılbaşı kutlamalarının "sakıncalarına" dikkat çekildi.

"Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemden geçildiği" belirtilen metinde, "Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur" denildi.

(Devletin oynattığı) "Piyango, loto, toto gibi şans oyunları haramdır"

Alkollü içki ve şans oyunları konusunda da uyarıların yer aldığı metinde, "Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır" ifadeleri kullanıldı.

Müslümanların kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girdiklerinde kimlik ve aidiyetlerini kaybettikleri belirtilen metinde şöyle denildi:

"Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım. İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz."

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma günü okunacak hutbeleri internet sayfasında da yayınlıyor.
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