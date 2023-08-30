Grifon, yeni rap eseriyle Nefret Söylemine HAYIR dedi

TR724 ERSAN KIRLI







Rapçi Grifon; şarkısına neyin ilham verdiğini, şarkısında vermek istediği mesajı, şarkı sözlerinin ardındaki düşünce sürecini TR724’e anlattı:

Az önce bahsettiğim her şeyle bağlantılı aslında. Kötülüğün olmadığı yerde iyilik daha çoktur. İnsanların gözleri açıldıkça, birbirlerini anladıkça aramızdaki kavgalar bitecek ve sevgimiz de artacaktır. Çok güzel günlerde barış dolu şarkılar söyleyelim!





“Çevremde gördüğüm olayların, hissettiğim her şeyin şarkılarım üzerinde bir etkisi oluyor. Son yıllarda farklı farklı toplumlar üzerinde artan bu nefret söylemi sorununa benim de bir katkım olsun istedim.Hızlı gelişen bir proje oldu. Sözleri yazmam ve şarkıyı hazır hale getirmem çok uzun sürmedi. Bu tarz konuları işleyen ve içinde gerçek duygular barındıran parçaların gelişimi çok doğal oluyor. Sizin de şarkıda gördüğünüz üzere ben herhangi bir taraf belirtmeksizin her türlü ayrımcılığa karşı olduğumu göstermek istedim. Tabii ki bunlardan bahsederken sevgiden ve barıştan bahsetmem kaçınılmazdı.Müzik evrensel bir araç. Kulağımıza hoş gelirken aynı zamanda kendimizi ve başkalarını sorgulamamızı sağlayabiliyor. Ben müzik yaparken, insanları özellikle bazı parçalarda düşündürmek isteyen biriyim. Şarkılar yapan birisi olarak elimden en iyi gelebilecek şey bu.İnsan bazen aynanın karşısına geçtiğinde ancak kendini düzeltebiliyor. Bu sözleri dinleyip kendini hesaba çeken bir dinleyicinin aynı zamanda bunu hareketlere zamanla dökebileceğini düşünüyorum.Biraz kendinden olmayanı anlamaları lazım. Kimseye kimlik verip ötekileştirmemize gerek yok. Farklılıklara saygı duymaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu kadar zulüm, bu kadar adaletsizlik varken bize bıraktığı tek şey hüzünler oluyor. Lütfen bütün bu kavgaları hırsları bir kenara bırakalım.”