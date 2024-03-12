Samanyolu Haber /Gündem / GS ve FB'den ortak Süper Kupa kararı: Maçın geliri kimlere verilecek? /12 Mart 2024 18:23

GS ve FB'den ortak Süper Kupa kararı: Maçın geliri kimlere verilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalinin bilet gelirlerinin 6 Şubat depreminden etkilenenlerin yararına bağışlanacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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