Güleçyüz cezaevini anlattı: 7 Ergenekon hükümlüsünün kaldığı yerde şimdi 40-60 kişi kalıyor

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatının ardından yayınladığı mesaj sebebiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan gazeteci Kazım Güleçyüz, Silivri günlerini Youtube kanalında anlattı.





Kazım Güleçyüz, Silivri’deki durumu şu ifadelerle anlattı:





“Koğuşlarda 7’şer oda var. 180 metrekare civarında bir alan olduğu söylendi ve her bir odada bir kişinin kalacağı şekilde tasarlanmış. Ergenekon hükümlüleri daha evvel öyle kalmışlar: Her odada bir kişi olacak şekilde, televizyonları ve çalışma masaları var. Ama 15 Temmuz sonrasında her odaya ikişerli ranzalar halinde 6 yatak olacak şekilde artırılmış. Onlar da yetmemiş dışarıdaki alanlara da ranzalar konulmuş, onlar da yetmemiş yerlere yataklar serilmiş. Böyle bir alanda iki katlı 40, 50, 60 kişinin kaldığı haller olmuş. Halihazırda yine benzer şekilde çok kalabalık koğuşlar olduğu söyleniyor. Hatta 7 No’luda bizim olduğumuz dönemde 3 bin civarında hükümlü ve tutuklunun olduğu söylendi. Ama aslında oranın kapasitesi 700 ile 800 arasında. Düşünün yani oradaki izdihamı.”





Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, mahkum başına en az 3 metrekare alan düşmesi gerekiyor. Mahkum ve tutuklulara 4 metrekarenin altında alan düştüğü durumlarda AİHM işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine hükmediyor.