Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi’den virüs uyarısı /28 Haziran 2020 14:35

Fethullah Gülen Hocaefendi’den virüs uyarısı

Dünya genelini etkilemeye devam eden yeni tip Koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Fethullah Gülen Hocaefendi’den önemli bir açıklama geldi.

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Pensilvanya’da Altın Nesil Kampı‘nda inziva hayatı yaşayan Gülen, salgın tehlikesinin geçtiği düşüncesiyle çoğu ülkede rutin hayata geri dönülmesi ve rahatlamanın sebep olacağı tehlikelere dikkat çekti.
 
Gülen şunları söyledi:

“Bu ölüm korkusu değildir. Kendine dikkat etmeme, canına kıyma hatta intihar etme ile salgın hastalıklara karşı duyarsız kalma birdir. Çevremizdeki savsaklamalara karşı biz gevşememeliyiz. Tıbbı otoritelerin bu konudaki mülahazalarına göre davranmak zorundayız. Keşke hiçbir zaman maddi manevi laubaliliğe girmesek, hep Allah’ın huzurunda bulunuyor gibi temkinli, dikkatli ve hüşyar olabilsek.”
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