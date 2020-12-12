Samanyolu Haber /Medya / Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim /12 Aralık 2020 11:31

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a müzisyenlere verilecek 1000 TL desteğe dair "Demişsiniz ki 'bize bir video gönderin bir proje kapsamında, yani bizden dilenin, biz de size 1000 lira para verelim.' Canım Bakanım, sen bana bir video gönder, ben sana 1000 lira göndereyim" diyerek tepki gösterdi.

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

Güleryüz sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzisyenlere verilecek 1000 TL desteğe kızgınlığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösteren Güleryüz, "Demişsiniz ki 'bize bir video gönderin bir proje kapsamında, yani bizden dilenin, biz de size 1000 lira para verelim. Canım Bakanım, sen bana bir video gönder, ben sana 1000 lira göndereyim" ifadelerini kullandı.

Güleryüz, "İnsanların, 83 milyonun aç yaşadığı bir ülkede sanatı, kültürü, türküyü, müziği ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız" dedi.

?Güleryüz açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, Miyor 1 (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve diğer kurumlar üzerinden mesaj göndermişsin. Demişsiniz ki 'bize bir video gönderin bir proje kapsamında, yani bizden dilenin, biz de size 1000 lira para verelim. Canım Bakanım, sen bana bir video gönder, ben sana 1000 lira göndereyim. İnsanların, 83 milyonun aç yaşadığı bir ülkede sanatı, kültürü, türküyü, müziği ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız. Bu arada MSG, MESAM, Miyor 1 bu ne terbiyesizliktir, siz nasıl bir elçisiniz? Benim adıma beni dilenci yerine koyacaksınız. Ayıp, ayıp, ayıp... Ben 40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. Atanmış bir insanın beni dilenci konumuna koymasına izin vermiyorum. Onlar video göndersinler ben onlara para göndereyim. Zaten biliyorlar her zaman halktan para toplamayı. Müzisyenlerin de 83 milyon için canı kurban, sizler gibi değiliz biz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılara 1000 TL yardım vereceklerini açıklamıştı.

AKP SEÇİM ŞARKISINI BESTELEMİŞTİ

6 yıl önce AKP'nin seçim kampanyalarına katılan ve ‘Bir Yiğit Adam’ adlı seçim şarkısını besteleyip mitinglerde söyleyen Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün ifadeleri ilginç bulundu.
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