Samanyolu Haber /Gündem / Gülse Birsel'e eski set arkadaşından fatura tepkisi /23 Ocak 2022 17:19

Gülse Birsel'e eski set arkadaşından fatura tepkisi

Gülse Birsel'in senaryonusu yazdığı Yalan Dünya dizisinde de rol alan Gonca Vuslateri, Birsel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'fatura' paylaşımına tepki gösterdi.

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Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşmıştı. 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düşmüştü.

GONCA VUSLATERİ’DEN TEPKİ

Oyuncu Gonca Vuslateri, Gülse Birsel’i de etiketlediği sosyal medya paylaşımında “Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete oradan git. Ha bir de baget ekmek al, 4'e böl, pul biberle lup” ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri, Gülse Birsel'in yazdığı ve 2012 ile 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini oynamıştı.
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