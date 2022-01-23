Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' uyarı /23 Ocak 2022 17:00

Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' uyarı

Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un bazı kesimlerinde yağışın rügarın da etkisiyle zaman zaman kuvvetli olabileceği uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yayınladığı uyarı şu şekilde;

İstanbul’da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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