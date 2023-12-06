Samanyolu Haber /Dünya / Günde 12 bin kez hapşırıyor: Rüyalarında bile... /06 Aralık 2023 16:41

Günde 12 bin kez hapşırıyor: Rüyalarında bile...

İster soğuk algınlığı olsun, ister alerji, hapşırık nöbetleri kontrol edemediğimiz zor anlardır. Fakat Katelyn Thornley'nin durumu biraz farklı... Hapşırıklarını durduramadığı için hayatın her alanında zorlanıyor, gece rüyalarında bile hapşırıyor.

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Katelyn'in rahatsızlığı, 12 yaşındayken, ABD'nin Teksas eyaletindeki okulunda klarnet dersinden çıkarken aniden hapşırmaya başladığında fark edildi. Lakin bunlar, bugünkülere kıyasla çok kısa ataklardı.

Katelyn'in ailesi başlangıçta bunun alerjik bir reaksiyon olabileceğini ya da burnunun bir şey tarafından tahriş edildiğini ve yakında duracağını düşündü. Fakat hiç durmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre genç kızın durumu zamanla daha da kötüleşti ve dakikada 20 kez hapşırmaya başladı. Bu da günde 12 bin kez hapşırmak anlamına geliyor.

Katelyn, bu durum nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı.

Annesi Erika Hodges basına demecinde şunları söyledi: 

"Okula gidemiyor, normal hiçbir şey yapamıyor. Yemek yiyemiyor, yudumlaması gerektiğinde yapamıyor. Bu durum her şeyi etkiliyor."

Houston'daki Teksas Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri bu şaşırtıcı hapşırma olayını ve buna neyin sebep olduğunu anlamaya çalıştılar, fakat bu benzersiz vaka karşısında oldukça şaşırdılar.

REKOR: 976 GÜN
Katelyn, hikayesi kamuoyuna açıklandıktan sonra altı doktora gitti, fakat derdine derman bulamadı. 

Ailesi ise kızlarının bitmek bilmeyen hapşırıkları hakkında giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Baba Travis, Katelyn'in bir defasında 45 dakika boyunca hiç durmadan hapşırdığını hatırlattı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre en uzun hapşırma nöbeti 976 gündür.
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