Samanyolu Haber /Gündem / Komünist başkan hakkında karar açıklandı: Tekrar aday mı? /06 Aralık 2023 16:52

Komünist başkan hakkında karar açıklandı: Tekrar aday mı?

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağı duyuruldu. Maçoğlu'nun hangi il veya ilçeden aday gösterileceği ise daha sonra netleşecek.

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Sosyalist Meclisler Federasyonu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bir kez daha aday gösterileceğini açıkladı. 

SMF'nin yerel seçimlerde izleyeceği tutumun açıklandığı bildirgede Maçoğlu için verilen karar şu ifadelerle duyuruldu: 

“Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü olan bir kurum olarak, her türden burjuva eğilimler ve bürokratlaşmaya karşı ideolojik mücadele ve devrimci bir kültür yaratma anlayışıyla tüm kurumsal mekanizmalarımızda buna uygun bir örgütlenmeyi savunmakta ve esas almaktayız. Taktik olarak ele aldığımız seçimler siyaseti bağlamında parlamento seçimlerinde temsiliyet bir dönem, yerel yönetimlerde ise iki dönem olarak belirlenmiştir. Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımız iki dönemdir yerel yönetimlerde temsiliyetimizi yürütmektedir. Anlayış ve savunu anlamında yoldaşın iki dönemlik temsiliyeti sona ermekle birlikte, demokratik halkçı yerel yönetimler programımızın Fatih yoldaş nezdinde geniş kitlelerde yarattığı etki, sosyalizm propagandası ve demokratik, sosyalist güçlerin öneri ve talepleri tarafımızdan devrimci bir sorumlulukla dikkate alınarak SMF Temsilciler Meclisi Toplantısında Fatih yoldaşımızın bir dönem daha aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Yoldaşımızın nereden aday gösterileceği netleştiğinde demokratik kamuoyu ile paylaşılacaktır.” 

Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanlığı için, Türkiye Komünist Partisi listesinden aday olmuştu. Yüzde 36,1 oy alarak Tunceli Belediye Başkanı seçilen Maçoğlu, Türkiye'nin ilk TKP'li belediye olmuştu. 

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