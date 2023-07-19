Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika’da Putin gerilimi /19 Temmuz 2023 13:47

Güney Afrika’da Putin gerilimi

Güney Afrika’nın başkentinde Ağustos ayında yapılacak BRICS zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gidip gitmeyeceği tartışılmaları ülke muhalefetini ve hükümeti gerilime soktu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. 

Bu nedenle yakalanması ve tutuklanması ihtimali nedeniyle Güney Afrika’ya gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. 

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre Güney Afrika lideri, gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor. 

Hükûmet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükûmeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen ay Gauteng Yüksek Mahkemesine taşımıştı.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak Yüksek Mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı.

“Rusya, Putin'in tutuklanmasının bir savaş ilanı olacağını açıkça ortaya koydu” diyen Güney Afrika lideri, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, tutuklama emri çıkarıldıktan sonra nükleer tehditle ilgili endişelerini dile getirdi. Güney Afrika’nın Rusya’ya savaş ilan etme veya savaş açma hakkı yok. İstemiyor da” diye ekledi.

Ramaphosa, "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi.
Rusya’yla savaşa girmenin Güney Afrika Anayasası’na aykırı olacağını söyleyen Ramaphosa, “Ülkemizin ulusal egemenliğini, huzur ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın yaşam, emniyet ve güvenlik haklarına saygı duymak, korumak, geliştirmek ve gerçekleştirmekle yükümlüyüm” dedi.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Afrika’da Putin gerilimi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:26