Güney Afrika’da Putin gerilimi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı.







Bu nedenle yakalanması ve tutuklanması ihtimali nedeniyle Güney Afrika’ya gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.





Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.





Rusya Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre Güney Afrika lideri, gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini söyledi.





Güney Afrika Cumhuriyeti, UCM'ye taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.





Hükûmet, UCM'nin emrinin uygulanmasına sıcak bakmazken ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükûmeti bu emri uygulamaya zorlamak için konuyu geçen ay Gauteng Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, konu hakkında gizli tutulması şartıyla mahkemeye yeminli bir ifade verdi ancak Yüksek Mahkeme bu gizlilik talebini uygun görmeyerek Cumhurbaşkanı'nın ifadesini bugün kamuoyuyla paylaştı.





“Rusya, Putin'in tutuklanmasının bir savaş ilanı olacağını açıkça ortaya koydu” diyen Güney Afrika lideri, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, tutuklama emri çıkarıldıktan sonra nükleer tehditle ilgili endişelerini dile getirdi. Güney Afrika’nın Rusya’ya savaş ilan etme veya savaş açma hakkı yok. İstemiyor da” diye ekledi.





Ramaphosa, "Putin'i tutuklayarak Rusya'ya savaş ilan etmek, hükûmete verilen yetkilerin pervasızca, anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelir." dedi.

Rusya’yla savaşa girmenin Güney Afrika Anayasası’na aykırı olacağını söyleyen Ramaphosa, “Ülkemizin ulusal egemenliğini, huzur ve güvenliğini korumak, vatandaşlarımızın yaşam, emniyet ve güvenlik haklarına saygı duymak, korumak, geliştirmek ve gerçekleştirmekle yükümlüyüm” dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca Güney Afrika'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için taraflarla aktif görüşmeler yaptığını vurgulayarak tutuklama kararının bu çalışmaları da boşa çıkaracağını söyledi.