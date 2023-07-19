Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama /19 Temmuz 2023 13:54

İmamoğlu’ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP içinde yaptıkları çevrim içi bir görüşmenin kaydının internete sızdırılmasıyla ilgili olarak, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var, hatta bugün de buna benzer bir toplantımız var. Hiçbir gizli tarafı yok." dedi ve ekledi:

"Konuşulan konular partinin mevzularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin önünüzde konuşmayacağım. O masada da konuşmaya devam edeceğim"

İmamoğlu, videonun sızdırılmasıyla ilgili soruya, "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını verdi.

YouTube'da "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlaığıyla paylaşılan 15 dakikalık kayıtta Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'nin üst düzey yöneticilerinden Bülent Tezcan, Engin Altay, Gökhan Günaydın, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Özgür Özel ve Tekin Bingöl katılımcılar arasında görünüyor.

Katılımcılar CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor.
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