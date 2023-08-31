Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika’da yangın faciası: Cesetler sokaklara taştı /31 Ağustos 2023 12:10

Güney Afrika’da yangın faciası: Cesetler sokaklara taştı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi, ölü sayısı hızla artıyor.

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi’nden yapılan açıklamada, en az 73 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, aramaların sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.



Binadan çıkarılan cesetler sokaklara kondu.

İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı.

Binadan kurtulmayı başaran ama yakınlarını kaybedenler büyük şok yaşadı.


Johannesburg’un merkezinde çok katlı binayı saran alevlerden kurtarılan 40’tan fazla yaralı hastanelere kaldırıldı.

Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Binanın daha önce “terk edilmiş” olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan göçmenlerin burada yaşadığı öne sürüldü.
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