Güney Afrika’da yangın faciası: Cesetler sokaklara taştı









Binadan kurtulmayı başaran ama yakınlarını kaybedenler büyük şok yaşadı.





Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü.Johannesburg Acil Durum Yönetimi’nden yapılan açıklamada, en az 73 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, aramaların sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.Binadan çıkarılan cesetler sokaklara kondu.İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı.Johannesburg’un merkezinde çok katlı binayı saran alevlerden kurtarılan 40’tan fazla yaralı hastanelere kaldırıldı.Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Binanın daha önce “terk edilmiş” olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan göçmenlerin burada yaşadığı öne sürüldü.