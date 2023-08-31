Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Medya Grubu hakkında yeni iddia: Yurtdışı ofisleri... /31 Ağustos 2023 12:39

Demirören Medya Grubu hakkında yeni iddia: Yurtdışı ofisleri...

Bir süredir küçülme haberleriyle gündeme gelen Demirören grubunda Brüksel, Washington ve Atina bürolarının kapatıldığı iddia edildi.

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Medyaspot'un haberine göre; bulundukları ülkelerde Hürriyet gazetesi temsilcisi olarak görev yapan Brüksel temsilcisi Güven Özalp, Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki ve Washington temsilcisi Razi Canikligil ile yollar ayrıldı.

Bölge eklerinin de bir bir kapatıldığı Hürriyet gazetesinde, üst yönetimin Ankara ekini de kapatmak istediği, ancak Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın Ankara ekinin kapatılmaması için çaba harcadığı da gelen bilgiler arasında.
Ne olmuştu?

Demirören Medya grubuna bağlı; Posta gazetesinin internet portalından biri haber koordinatörü olmak üzere toplam yedi kişi işten çıkarıldı. Ayrıca Gazete Vatan'ın internet ekibinden dört kişinin, Fanatik.com.tr'den de üç kişinin işlerine son verilmişti.
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