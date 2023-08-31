Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, Güney'e nükleer saldırı simülasyonu düzenledi /31 Ağustos 2023 13:28

Kuzey Kore, Güney'e nükleer saldırı simülasyonu düzenledi

Kuzey Kore, Güney Kore’ye yönelik olarak bir nükleer saldırı simülasyonu düzenlediğini duyurdu.

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Pyongyang tatbikat kapsamında iki kısa menzilli taktik balistik füze fırlatıldığını da duyurdu.

Devlet medyasında konuya ilişkin haberde, denemenin, ABD’nin bölgeye stratejik bombardıman uçakları göndermesine uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Pyongyang bu tür tatbikatları savaş provası olarak görüyor ve kınıyor.

Seul, Kuzey’in fırlattığı balistik füzelerin denize düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin “taktik nükleer saldırı tatbikatı” kapsamında fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Güney’e ait “komuta merkezleri ve hava üslerine saldırı simülasyonu” gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ordu sözcülüğü, “Tatbikat düşmanlara açık bir mesaj amacı ile yapıldı” mesajını da verdi.

Füze denemesi, ABD ve Güney Kore ordularının 11 günlük ortak tatbikatının bitiminin bir gün sonrası yapıldı.

Güney Kore medyasına göre ortak tatbikatta en az bir stratejik bombardıman uçağı US B-1B yer aldı.

Haziran ayı sonundaki tatbikata da B52 bombardıman uçağı yer almıştı.

Bu uçaklar uzak mesafelere bomba atabiliyor.

Kuzey Kore devlet televizyonu, tatbikatın Kim Jong-un tarafından izlendiğini de aktardı.

Pyongyang, Mart ayında "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı.

Kuzey uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordu.
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