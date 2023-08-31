Samanyolu Haber /Spor / İsrailli rakibinin elini sıkan haltercinin kariyeri sona erdi /31 Aðu 2023 11:26

İsrailli rakibinin elini sıkan haltercinin kariyeri sona erdi

Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Mostafa Rajaei, İsrailli rakibinin elini sıktığı gerekçesiyle İran Halter Federasyonu tarafından spor müsabakalarından ömür boyu men edildi. Federasyon bu durumu Rajaei'nin kırmızı çizgileri ihlal ettiğini açıkladı. Ayrıca İran, İsrail'i tanımadığı için sporcularının İsrailliler ile doğrudan rekabet etmesini yasaklamıştı.

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Ülkeler arasında yaşanan krizler, spor müsabakalarında da kendini gösterdi. Polonya’da düzenlenen Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan İranlı halterci Mostafa Rajaei, bronz madalya kazanan rakibi İsrailli Maksim Svirsky ile tokalaştı ve ülkesi İran’da kariyeri sona erdi. 

BBC'de yer alan habere göre, Rajei'ye ömür boyu spor müsabakalarından men cezası veren İran Halter Federasyonu, haltercinin hareketinin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerine ters düştüğünü ve kırmızı çizginin ihlal ettiğini belirtti. Federasyon, Dünya Halter Şampiyonası’nda İran’ı temsil eden takımın başkanı Hamid Salehinia’yı da kovdu.

İran, İsrail’i tanımıyor, doğrudan rekabet etmek yasak

İran, İsrail’i tanımıyor. İranlı yetkiler, sporcularının, spor müsabakalarında İsrailliler ile doğrudan rekabet etmesini yasakladı. Bu yasak nedeniyle İranlı sporcular ya turnuvalardan diskalifiye ediliyor ya da tıbbi gerekçelerle yarışmalardan çekiliyor.
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