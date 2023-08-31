Samanyolu Haber /Teknoloji / Resmî tarih belli oldu: iPhone 15 ne zaman tanıtılacak /31 Ağustos 2023 11:13

Resmî tarih belli oldu: iPhone 15 ne zaman tanıtılacak

Apple, iPhone 15 tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı

SHABER3.COM

Apple merakla beklenen iPhone 15 lansman etkinliğinin tarihini açıkladı. “Wonderlust” adı verilen etkinlik 12 Eylül'de şirketin Cupertino, Kaliforniya'daki genel merkezinde bulunan Steve Jobs Theater'da yapılacak.

Apple merakla beklenen iPhone 15 lansman etkinliğinin tarihini açıkladı. “Wonderlust” adı verilen etkinlik 12 Eylül'de şirketin Cupertino, Kaliforniya'daki genel merkezinde bulunan Steve Jobs Theater'da yapılacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu Apple etkinliğinde de hibrid bir yaklaşım izlenecek; yani hem yüz yüze olacak, hem de çevrimiçi olarak yayınlanacak. Beklendiği gibi, bu Apple etkinliğinde dört boyutta gelmesi beklenen iPhone 15 öne çıkacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu Apple etkinliğinde de hibrid bir yaklaşım izlenecek; yani hem yüz yüze olacak, hem de çevrimiçi olarak yayınlanacak. Beklendiği gibi, bu Apple etkinliğinde dört boyutta gelmesi beklenen iPhone 15 öne çıkacak.

Apple'ın tüm iPhone 15 modellerine Dinamik Ada kesimi ekleyeceği söyleniyor.

Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak. Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak. Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak. Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak. Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.

Apple etkinliğinde iPhone 15'in yanı sıra Apple Watch Series 9'un da tanıtılması bekleniyor. Apple'ın bu cihazı daha hızlı hale getirmek için yeni bir S9 işlemci kullanacağı tahmin ediliyor.

Apple etkinliğinde iPhone 15'in yanı sıra Apple Watch Series 9'un da tanıtılması bekleniyor. Apple'ın bu cihazı daha hızlı hale getirmek için yeni bir S9 işlemci kullanacağı tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Resmî tarih belli oldu: iPhone 15 ne zaman tanıtılacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:36