Güney Afrika’daki sel felaketinde ölü sayısı 300’ü geçti

Eyalet yetkilileri, afet bölgelerinde cesetleri saymaya devam ettiklerini söylerken, Güney Afrika Meteoroloji Servisi, sağnak yağışların eyaletin bir çok bölgesinde tekrar beklendiğini bildirerek, halkı ve yetkilileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.







TR724'ün haberine göre Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa dün afet bölgesinde incelemelerde bulundu ve evlerinin duvarlarının yıkılması sonucu sele dört kurban veren Mkhize ailesini ziyaret ederek, geriden kalan aile fertlerinin acılarını paylaştı. Ailenin yaşlı ferdi Gerald, Ramaphosa’ya, selden sonra üzerlerinde sadece elbiseleri ile kaldıklarını, canlarını ve bütün eşyalarını kaybettiklerini, büyük çaresizlik yaşadıklarını ifade etti.







Afet bölgesindeki Clermont, Lindelani, Ntuzuma, eMawoti ve uMzinyati yerleşim yerlerini ziyaret eden Ramaphosa şunları söyledi, “ Sel afetinin ardından bu bölgede neler yaşandığını görmek için hemen geldim. Şimdi görüyorum ki durum çok kötü. Uzun zamandır görülmeyen çok büyük bir trajedi yaşamışsınız. Bu sel felaketinin en büyük acısı, kaybolan hayatlardır. Bu felakette sizleri yalnız bırakmayacağız. Hükümet olarak yapabileceğimiz bütün yardımlarını yapacağız.” dedi.





Selde eyaletin Hint Okyanusu kıyısındaki liman, ticaret ve turizm şehri Durban’da yollar, köprüler ve birçok altyapı büyük hasar görürken, çamur dalgaları adeta evleri, araçları ve insanları yuttu. Toprak kaymaları sonucu yüzlerce ev yıkıldı. Şehirdeki ticaret ve yerleşim yerleri büyük hasar gördü. Afrika’nın önemli limanlarından olan Durban Limanı selden çok ağır etkilendi. Limana giden yollar büyük hasar görürken, limandaki konteyner sahaları, kamyon depoları ve araçlar büyük zarar gördü. Gemilere yüklenmeyi bekleyen konteynerler etrafa saçıldı.





Yerli ve yabancı medya afet bölgelerinden canlı yayın yaparken, yardım kuruluşları eyalete akın ederek, çaresiz insanların yardımlarına koştu. Üzerine kırmızı yelek serilen, Durban kıyısına vuran bir bebeğin cansız bedenini dünya üzüntüyle izledi.







Polis, sel felaketini fırsat bilip, alışveriş merkrezlerini yağmayalayan onlarca suçluyu ise tutukladı ve eyalette güvenlik artırıldı. Kwa-Zulu Natal’daki sel felaketinin, Hristiyanların dini bayramı olan ve uzun tatilden dolayı önemli bir turizm haftası olan Paskalya’nın öncesine denk gelmesi, eyaletin turizmine ve ekonomisine büyük zarar verdi.





